November 2, 2021 Sample Ballot

*Please note that this is a Generic Ballot. The precinct you are registered in will determine the Races and Propositions on which you may vote. (Por favor tenga en cuenta que esta boleta es una Boleta Genérica. El precinto electoral en el que usted está registrado determinará las carreras electorales y proposiciones en las que usted puede votar.)

Constitutional Amendment and Joint Election

(Elección Sobre Enmiendas Constitucional y Conjunta) November 2, 2021 (2 de noviembre de 2021)

Dallas County, Texas (Condado de Dallas, Texas) SAMPLE BALLOT (BOLETA DE MUESTRA)

CONSTITUTIONAL AMENDMENT ELECTION

ELECCIÓN SOBRE ENMIENDAS A LA CONSTITUCIÓN

State of Texas Proposition 1

“The constitutional amendment authorizing the professional sports team charitable foundations of organizations sanctioned by the Professional Rodeo Cowboys Association or the Women’s Professional Rodeo Association to conduct charitable raffles at rodeo venues.”

(Propuesta Número 1 del Estado de Texas)

“Enmienda constitucional que autoriza a las fundaciones benéficas de equipos deportivos profesionales de organizaciones sancionadas por la Asociación Profesional de Vaqueros de Rodeo o la Asociación Profesional de Rodeo Femenino a realizar rifas benéficas en eventos de rodeo”.

For (A Favor)

Against (En Contra)

State of Texas Proposition 2

“The constitutional amendment authorizing a county to finance the development or redevelopment of transportation or infrastructure in unproductive, underdeveloped, or blighted areas in the county.”

(Propuesta Número 2 del Estado de Texas)

“Enmienda constitucional que autoriza a un condado a financiar el desarrollo o la reurbanización del transporte o la infraestructura en áreas improductivas, subdesarrolladas o arruinadas en el condado”.

For (A Favor)

Against (En Contra)

State of Texas Proposition 3

“The constitutional amendment to prohibit this state or a political subdivision of this state from prohibiting or limiting religious services of religious organizations.”

(Propuesta Número 3 del Estado de Texas)

“Enmienda constitucional que prohíbe que este Estado o una subdivisión política de este Estado prohíba o limite los servicios religiosos de las organizaciones religiosas”.

For (A Favor)

Against (En Contra)

State of Texas Proposition 4

“The constitutional amendment changing the eligibility requirements for a justice of the supreme court, a judge of the court of criminal appeals, a justice of a court of appeals, and a district judge.”

(Propuesta Número 4 del Estado de Texas)

“Enmienda constitucional que cambia los requisitos de elegibilidad para un juez de la corte suprema, un juez del tribunal de apelaciones penales, un juez del tribunal de apelaciones y un juez del distrito”.

For (A Favor)

Against (En Contra)

State of Texas Proposition 5

“The constitutional amendment providing additional powers to the State Commission on Judicial Conduct with respect to candidates for judicial office.”

(Propuesta Número 5 del Estado de Texas)

“Enmienda constitucional que otorga poderes adicionales a la Comisión Estatal de Conducta Judicial con respecto a los candidatos a cargos judiciales”.

For (A Favor)

Against (En Contra)

State of Texas Proposition 6

“The constitutional amendment establishing a right for residents of certain facilities to designate an essential caregiver for in-person visitation.”

(Propuesta Número 6 del Estado de Texas)

“Enmienda constitucional que establece el derecho de los residentes de ciertos establecimientos a designar un cuidador esencial para las visitas en persona”.

For (A Favor)

Against (En Contra)

State of Texas Proposition 7

“The constitutional amendment to allow the surviving spouse of a person who is disabled to receive a limitation on the school district ad valorem taxes on the spouse’s residence homestead if the spouse is 55 years of age or older at the time of the person’s death.”

(Propuesta Número 7 del Estado de Texas)

“Enmienda constitucional para permitir que el cónyuge sobreviviente de una persona discapacitada reciba una limitación en los impuestos ad valorem del distrito escolar sobre la residencia del cónyuge si este tiene 55 años de edad o más al momento del fallecimiento de la persona”.

For (A Favor)

Against (En Contra)

State of Texas Proposition 8

“The constitutional amendment authorizing the legislature to provide for an exemption from ad valorem taxation of all or part of the market value of the residence homestead of the surviving spouse of a member of the armed services of the United States who is killed or fatally injured in the line of duty.”

(Propuesta Número 8 del Estado de Texas)

“Enmienda constitucional que autoriza a la legislatura a establecer una exención de impuestos ad valorem de la totalidad o parte del valor de mercado de la residencia del cónyuge sobreviviente de un miembro de las fuerzas armadas de los Estados Unidos que haya fallecido o haya recibido una lesión fatal en cumplimiento del deber”.

For (A Favor)

Against (En Contra)

CITY OF GLENN HEIGHTS GENERAL ELECTION ELECCIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE GLENN HEIGHTS

For Member of Council, Place 1 (Para Miembro del Consejo, Lugar Núm. 1) Vote for One (Votar por Uno) Sonja A. Brown

For Member of Council, Place 3 (Para Miembro del Consejo, Lugar Núm. 3) Vote for One (Votar por Uno) Bassam Isa

Travis Bruton

Juanyce Wilson

For Member of Council, Place 5 (Para Miembro del Consejo, Lugar Núm. 5) Vote for One (Votar por Uno) Shaunte L. Allen

CITY OF LEWISVILLE SPECIAL BOND ELECTION

ELECCIÓN ESPECIAL PARA BONOS DE LA CIUDAD DE LEWISVILLE

City of Lewisville Proposition A

The issuance of $95,000,000 general obligation bonds for public safety facilities, including fire facilities, emergency services facilities and police facilities.

(Ciudad de Lewisville Proposición A)

La emisión de bonos de obligación general por $95,000,000 para instalaciones de seguridad pública, lo que incluye instalaciones contra incendios, instalaciones de servicios de emergencia e instalaciones policiales.

For (A Favor)

Against (En Contra)

CITY OF MESQUITE GENERAL ELECTION ELECCIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE MESQUITE

Mayor (Alcalde)

Vote for One (Votar por Uno) Ron Ward

Dan Aleman

For Member of Council, Place 1

(Para Miembro del Consejo, Lugar Núm. 1)

Vote for One (Votar por Uno) Joe Hicks

Jeff Casper

David Jackson Burris

For Member of Council, Place 2

(Para Miembro del Consejo, Lugar Núm. 2)

Vote for One (Votar por Uno) Kenny Green

Dorothy Patterson

For Member of Council, Place 3

(Para Miembro del Consejo, Lugar Núm. 3)

Vote for One (Votar por Uno) Jennifer Vidler

Elizabeth Rodriguez-Ross

Rose Grimsley

For Member of Council, Place 4

(Para Miembro del Consejo, Lugar Núm. 4)

Vote for One (Votar por Uno) Tandy Boroughs

Andrew Hubacek

For Member of Council, Place 5

(Para Miembro del Consejo, Lugar Núm. 5)

Vote for One (Votar por Uno) B.W. Smith

Tom Palmer

For Member of Council, Place 6

(Para Miembro del Consejo, Lugar Núm. 6)

Vote for One (Votar por Uno) Debbie Anderson Brandon Murden

CITY OF MESQUITE SPECIAL ELECTION

ELECCIÓN ESPECIAL PARA DE LA CIUDAD DE MESQUITE

City of Mesquite Proposition A

Approving the ad valorem tax rate of $0.70862 per $100 valuation in the City of Mesquite, Texas, for the current year, a rate that is $0.04302 higher per $100 valuation than the voter-approval tax rate of the City of Mesquite, Texas, for the purpose of increasing fire and police staffing levels and competitive pay for fire and police personnel, and increasing funding for alley and street maintenance. Last year, the ad valorem tax rate in the City of Mesquite, Texas, was $0.70862 per $100 valuation.

(Ciudad de Mesquite Proposición A)

Aprobar la tasa de impuestos ad valorem de $0.70862 por cada $100 de tasación en la Ciudad de Mesquite, Texas, para el año en curso, una tasa que es $0.04302 más alta por cada $100 de tasación que la tasa de impuestos que aprobaron los votantes de la Ciudad de Mesquite, Texas, con el propósito de aumentar la asignación de personal de los bomberos y la policía y brindar salarios competitivos para el personal de los bomberos y la policía, y aumentar los fondos para el mantenimiento de callejones y calles. El año pasado, la tasa de impuestos ad valorem en la Ciudad de Mesquite, Texas, fue de $0.70862 dólares por 100 dólares de tasación.

For (A Favor)

Against (En Contra) CITY OF RICHARDSON SPECIAL BOND ELECTION

ELECCIÓN ESPECIAL PARA BONOS DE LA CIUDAD DE RICHARDSON

City of Richardson Proposition A

“The issuance of $102,000,000 general obligation bonds for streets, alleys and traffic signals and the imposition of a tax sufficient to pay the principal of and interest on the bonds.”

(Ciudad de Richardson Proposición A)

“La emisión de $102,000,000 de bonos de obligación general para calles, callejones y señales de tráfico y la imposición de un impuesto suficiente para pagar el capital y los intereses de los bonos.”

For (A Favor)

Against (En Contra)

City of Richardson Proposition B

“The issuance of $64,000,000 general obligation bonds for public buildings and the imposition of a tax sufficient to pay the principal of and interest on the bonds.”

(Ciudad de Richardson Proposición B)

“La emisión de $64,000,000 de bonos de obligación general para edificios públicosy la imposición de un impuesto suficiente para pagar el capital y los intereses de los bonos”.

For (A Favor)

Against (En Contra)

City of Richardson Proposition C

“The issuance of $8,500,000 general obligation bonds for sidewalks and the imposition of a tax sufficient to pay the principal of and interest on the bonds.”

(Ciudad de Richardson Proposición C)

“La emisión de $8,500,000 de bonos de obligación general para aceras y la imposición de un impuesto suficiente para pagar el capital y los intereses de los bonos.”

For (A Favor)

Against (En Contra)

City of Richardson Proposition D

“The issuance of $8,000,000 general obligation bonds for flood control and drainage and the imposition of a tax sufficient to pay the principal of and interest on the bonds.”

(Ciudad de Richardson Proposición D)

“La emisión de $8,000,000 de bonos de obligación general para control de inundaciones y drenaje y la imposición de un impuesto suficiente para pagar el capital y los intereses de los bonos.”

For (A Favor)

Against (En Contra)

City of Richardson Proposition E

“The issuance of $7,500,000 general obligation bonds for parks and the imposition of a tax sufficient to pay the principal of and interest on the bonds.”

(Ciudad de Richardson Proposición E)

(“La emisión de $7,500,000 de bonos de obligación general para parques y la imposición de un impuesto suficiente para pagar el capital y los intereses de los bonos.”)

For (A Favor)

Against (En Contra)

CITY OF SACHSE SPECIAL BOND ELECTION

ELECCIÓN ESPECIAL PARA BONOS DE LA CIUDAD DE SACHSE

City of Sachse Proposition A

The issuance of $23,385,000 of bonds by the City of Sachse, Texas for designing, constructing, improving, extending, expanding, upgrading and developing the following streets and roads in the City: Sachse Road, from Miles Road to the City limits, with such improvements to include any associated sidewalks, bridges and intersections, related drainage improvements, utility relocations, signalization, landscaping, lighting, signage, curbs, pedestrian right of ways, traffic safety and operational improvements and interests in land as may be necessary for such purposes, and levying a tax sufficient to make the payments of principal and interest thereon.

(Ciudad de Sachse Proposición A)

La emisión de $23,385,000 de bonos por parte de la Ciudad de Sachse, Texas para diseñar, construir, mejorar, extender, expandir, mejorar y desarrollar las siguientes calles y caminos en la Ciudad: Sachse Road, desde Miles Road hasta los límites de la Ciudad, con tales mejoras. para incluir aceras, puentes e intersecciones asociados, mejoras de drenaje relacionadas, reubicación de servicios públicos, señalización, paisajismo, iluminación, señalización, bordillos, derechos de paso de peatones, seguridad del tráfico y mejoras operativas e intereses en la tierra que puedan ser necesarios para tales fines, y recaudar un impuesto suficiente para hacer los pagos de principal e intereses sobre el mismo.

For (A Favor)

Against (En Contra)

City of Sachse Proposition B

The issuance of $20,650,000 of bonds by the City of Sachse, Texas for designing, constructing, improving, extending, expanding, upgrading and developing the following streets and roads in the City: Bailey-Hooper Road, from SH 78 to Sachse Road, Williford Road, from SH 78 to Bailey Road, and West Creek Lane, from Sachse Road to Timbercreek Court, with such improvements to include any associated sidewalks, bridges and intersections, related drainage improvements, utility relocations, signalization, landscaping, lighting, signage, curbs, pedestrian right of ways, traffic safety and operational improvements and interests in land as may be necessary for such purposes, and levying a tax sufficient to make the payments of principal and interest thereon.

(Ciudad de Sachse Proposición B)

La emisión de $20,650,000 en bonos por parte de la Ciudad de Sachse, Texas para diseñar, construir, mejorar, extender, expandir, mejorar y desarrollar las siguientes calles y caminos en la Ciudad: Bailey-Hooper Road, desde SH 78 hasta Sachse Road, Williford Road, desde SH 78 hasta Bailey Road, y West Creek Lane, desde Sachse Road hasta Timbercreek Court, con tales mejoras para incluir aceras, puentes e intersecciones asociados, mejoras de drenaje relacionadas, reubicación de servicios públicos, señalización, paisajismo, iluminación, señalización, bordillos, los derechos de paso de los peatones, la seguridad del tráfico y las mejoras operativas e intereses en la tierra que sean necesarios para tales fines, y la recaudación de un impuesto suficiente para hacer los pagos de capital e intereses sobre los mismos.

For (A Favor)

Against (En Contra)

City of Sachse Proposition C

The issuance of $5,000,000 of bonds by the City of Sachse, Texas for designing, constructing, reconstructing, improving, extending, expanding, upgrading and developing residential streets, roads, sidewalks and related improvements in the City, including any associated bridges and intersections, related drainage improvements, utility relocations, signalization, landscaping, lighting, signage, curbs, pedestrian right of ways, traffic safety and operational improvements and interests in land as may be necessary for such purposes, and levying a tax sufficient to make the payments of principal and interest thereon.

(Ciudad de Sachse Proposición C)

La emisión de $5,000,000 en bonos por parte de la ciudad de Sachse, Texas para diseñar, construir, reconstruir, mejorar, extender, expandir, mejorar y desarrollar calles, caminos, aceras y mejoras relacionadas en la ciudad, incluidos los puentes e intersecciones asociados, relacionados mejoras de drenaje, reubicación de servicios públicos, señalización, paisajismo, iluminación, señalización, bordillos, derechos de paso de los peatones, seguridad del tráfico y mejoras operativas e intereses en la tierra según sea necesario para tales fines, y recaudación de un impuesto suficiente para realizar los pagos de capital y interés al respecto.

For (A Favor)

Against (En Contra)

City of Sachse Proposition D

The issuance of $5,000,000 of bonds by the City of Sachse, Texas for designing, constructing, improving and equipping a municipal animal shelter, and levying a tax sufficient to make the payments of principal and interest thereon.

(Ciudad de Sachse Proposición D)

La emisión de $5,000,000 de bonos por parte de la ciudad de Sachse, Texas para diseñar, construir, mejorar y equipar un refugio de animales municipal, y recaudar un impuesto suficiente para hacer los pagos de capital e intereses correspondientes.

For (A Favor)

Against (En Contra)

CITY OF WYLIE SPECIAL BOND ELECTION

ELECCIÓN ESPECIAL PARA BONOS DE LA CIUDAD DE WYLIE

City of Wylie Proposition A

“The issuance of $35,100,000 general obligation bonds for street improvements to McMillen Drive, Park Boulevard and Ballard/Sachse Road and the imposition of a tax sufficient to pay the principal of and interest on the bonds.”

(Ciudad de Wylie Proposición A)

“La emisión de $35,100,000 de bonos de obligación general para mejoras de las calles McMillen Drive, Park Boulevard y

Ballard/Sachse Road y la imposición de un impuesto suficiente para pagar el capital y los intereses sobre los bonos.”

For (A Favor)

Against (En Contra)

City of Wylie Proposition B

“The issuance of $10,000,000 general obligation bonds for street and alley improvements within the City and the imposition of a tax sufficient to pay the principal of and interest on the bonds.”

(Ciudad de Wylie Proposición B)

“La emisión de $10,000,000 de bonos de obligación general para mejoras de calles y callejones dentro de la Ciudad y la imposición de un impuesto suficiente para pagar el capital y los intereses sobre los bonos.”

For (A Favor)

Against (En Contra)

City of Wylie Proposition C

“The issuance of $5,000,000 general obligation bonds for street improvements for the Downtown Historic District and the imposition of a tax sufficient to pay the principal of and interest on the bonds.”

(Ciudad de Wylie Proposición C)

“La emisión de $5,000,000 de bonos de obligación general para mejoras de calles para el Distrito Histórico del Centro (Downtown) y la imposición de un impuesto suficiente para pagar el capital y los intereses sobre los bonos.”

For (A Favor)

Against (En Contra)

HIGHLAND PARK INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT Voter-Approval Tax Rate Election

LA ELECCIÓN DE LA TASA DE IMPUESTOS PARA LA APROBACIÓN DEL VOTANTE DEL DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE

HIGHLAND PARK

Highland Park ISD Proposition A

Ratifying the ad valorem tax rate of $1.131 in Highland Park ISD for the current year, a rate that will result in an increase of 3.45 percent in maintenance and operations tax revenue for the district for the current year as compared to the preceding year, which is an additional $5,273,741.

(Highland Park ISD Proposición A)

Ratificar para el año actual en Highland Park Independent School District la tasa del impuesto ad valorem de $1.131, una tasa que resultara en un aumento del 3.45 por ciento en los ingresos tributarios de mantenimiento y operaciones percibidos por el distrito para el año actual a comparación con el año anterior, lo cual representa una suma adicional de $5,273,741.

For (A Favor)

Against (En Contra)